Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Castrop-Rauxel: Fußgängerin bei Unfall leicht verletzt

Recklinghausen (ots)

Heute Morgen kam es gegen 9 Uhr zu einem Unfall auf dem Berliner Platz. Eine 65-jährige Fußgängerin querte die Straße und stieß dabei mit dem Auto einer 76-jährigen zusammen. Die 76-Jährige fuhr in Richtung Bahnhofstraße. Die 65-Jährige erlitt leichte Verletzungen und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren. Beide Unfallbeteiligte kommen aus Castrop-Rauxel. Der Unfallort liegt in Höhe des Bahnhofs. Es entstand leichter Sachschaden.

