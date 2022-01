Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen: Einbrüche und Diebstahl

Recklinghausen (ots)

Castrop-Rauxel:

Auf der Bahnhofstraße sind unbekannte Täter zwischen Dienstagabend und heute (Mittwoch) Vormittag in einen Geräteschuppen einer Schule eingebrochen. Erbeutet wurde eine Schleifmaschine und ein Laubgebläse. Die Täter konnten unerkannt flüchten.

Dorsten:

An der Vehme wurde zwischen Sonntagmittag und Dienstagnachmittag in ein Pfarrheim eingebrochen. Die unbekannten Täter hebelten ein gekipptes Fenster auf und gelangten so in den Musikraum. Dort durchsuchten die Täter sämtliche Schränke. Gestohlen wurde nach bisherigen Erkenntnissen nichts.

Hinweise nimmt die Polizei unter Tel. 0800/2361 111 entgegen.

