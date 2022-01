Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Castrop-Rauxel/Datteln/Dorsten: Fahndung mit Foto nach Taschendiebstahl und Computerbetrug

Recklinghausen (ots)

Am 14.04.2021 gegen 12:00 Uhr wurde einer 77-jährigen Geschädigten die Geldbörse in einem Lebensmittelgeschäft in Castrop-Rauxel entwendet.

Im Anschluss hoben insgesamt drei unbekannte Tatverdächtige Bargeld an Geldautomaten in Datteln und Dorsten von dem Konto der Geschädigten ab.

1. Tatverdächtiger:

-männlich -schlank -braune Haare -schwarze Jacke, blauer Mundschutz

2. Tatverdächtige:

-weiblich -schlank -dunkle Haare -schwarzer Mantel, Kopftuch, weiße FFP2 Maske

3. Tatverdächtiger:

-männlich -schlank -graue Haare -schwarze Cappy, weißer Mundschutz, Brille, schwarze Jacke, schwarze Umhängetasche, schwarze Hose, schwarz-weiße Turnschuhe

Fotos der Tatverdächtigen finden Sie in unserem Fahndungsportal: https://polizei.nrw/fahndung/72393

Hinweise nimmt die Polizei Recklinghausen unter 0800/2361111 entgegen.

