Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg-Mitte: PKW kommt von der Straße ab und kollidiert mit Ampelmast, zwei leichtverletzte Personen

Heidelberg-Mitte (ots)

Am Abend des 27.03.2021 ereignete sich gegen 21:50 Uhr in Heidelberg ein Verkehrsunfall. Ein 29-jähriger Fahrzeugführer war mit seinem Fahrzeug stadtauswärts auf der Vangerowstraße gefahren. Auf Höhe des Amtsgerichtes wollte er offensichtlich der Vangerowstraße nach links weiter folgen. Er kam aber mit seinem Fahrzeug von der Straße ab und fuhr auf einer Verkehrsinsel frontal auf einen Ampelmast. Am Toyota des Fahrzeugführers entstand ein Schaden von ca. 5000 Euro. Der Ampelmast wurde aus der Verankerung gerissen und musste von der Feuerwehr entfernt werden. Der Fahrzeugführer sowie seine Beifahrerin wurden leicht verletzt und zur weiteren Versorgung in eine naheliegende Klinik gebracht. Während der Unfallaufnahme war beim Fahrzeugführer Alkoholgeruch feststellbar. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von fast zwei Promille. Die Ermittlungen zu dem Unfall werden vom Polizeirevier Heidelberg-Mitte geführt.

