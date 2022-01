Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Datteln: 14-Jähriger vereitelt Taschendiebstahl

Recklinghausen (ots)

Am Mittwochnachmittag beobachtete ein 14-Jähriger einen Taschendiebstahl zum Nachteil einer 82-jährigen Dattelnerin in einem Linienbus. Der junge Dattelner sprach die Seniorin direkt an und erklärte, dass ihr soeben von einer unbekannten Frau die Geldbörse aus der Handtasche entwendet worden sei. Daraufhin händigte die Unbekannte der Dame die Geldbörse aus, die sie selbst auf dem Boden unter einem Sitz gefunden habe. Kurz darauf verließ die 82-Jährige den Bus. Die unbekannte Frau stieg eine Haltestelle später aus. Sie kann wie folgt beschrieben werden: ca. 25 - 30 Jahre alt, etwa 1,60m groß, dunkle Jacke, beige Hose.

Die Dattelnerin hatte den Bus um 14.17 Uhr am Neumarkt in Fahrtrichtung Elisabethstraße bestiegen. Die unbekannte Frau sei an gleicher Örtlichkeit hinzugestiegen und habe sich seither nah bei der 82-Jährigen aufgehalten. Die Polizei hatte die Betroffene erst von Zuhause aus informiert.

Tipps der Polizei:

- Tragen Sie Ihre Tasche und Ihre Wertgegenstände immer eng am Körper.

-Halten Sie Ihre Tasche grundsätzlich geschlossen.

- Hängen Sie keine Taschen an Ihren Einkaufswagen. - Seien Sie besonders aufmerksam, wenn Sie angesprochen werden. Diebe lenken Ihre Opfer häufig ab und verwickeln Sie in Gespräche. - Vermeiden Sie - wo immer es möglich ist - Gedränge.

Wie immer gilt: Im Notfall 110!

Für weitere Fragen zum Thema Taschendiebstahl stehen Ihnen auch die Kolleginnen und Kollegen für Kriminalprävention und Opferschutz es Polizeipräsidiums Recklinghausen (Te.: 02361 55 3344) zur Verfügung.

Näheres finden Sie auch hier: https://recklinghausen.polizei.nrw/node/9830 https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/diebstahl/taschendiebstahl/

