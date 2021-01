Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Wodka aus Verkaufsraum einer Tankstelle gestohlen (31/2401)

Speyer (ots)

24.01.2021, 18:30 Uhr

Ein 32-Jähriger aus Speyer entwendete am Sonntag gegen 18:30 Uhr in der Landauer Straße aus dem Verkaufsraum einer Tankstelle eine Flasche Wodka im Wert von ca. 18EUR. Das ungeöffnete Diebesgut konnte bei der Durchsuchung des Beschuldigten in seiner Jackentasche aufgefunden und wieder an eine Angestellte der Tankstelle ausgehändigt werden. Da der 32-Jährige bereits zurückliegend als Ladendieb in der Tankstelle aufgefallen ist und ihm in diesem Zusammenhang ein Hausverbot erteilt wurde, erwartet ihn nun neben strafrechtlichen Ermittlungen wegen Ladendiebstahl zudem eine Anzeige wegen Hausfriedensbruch.

