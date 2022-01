Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Herten: Fahndung mit Foto nach Diebstahl

Bild-Infos

Download

Recklinghausen (ots)

Zwei bislang unbekannte männliche Tatverdächtige brachen am 06.08.2021 gegen 22 Uhr gemeinschaftlich in einen Geräteschuppen ein und entwendeten hieraus zwei hochwertige Elektrofahrräder. Ein Tatverdächtiger hebelte die Tür des Geräteschuppens auf, während der andere "Schmiere" stand. Die Tatverdächtigen entfernten sich mit den Fahrrädern in unbekannte Richtung.

1. Tatverdächtiger:

-männlich -schlank -schwarze Haare -ca. 175 cm groß -ca. 30-40 Jahre alt -Bartträger, Raucher -Schwarze Jacke, helle knielange Cargo-Hose, weiße Socken, schwarze Turnschuhe, graue Handschuhe

2. Tatverdächtiger:

-männlich -schlank -dunkle Haare -ca. 180 cm groß -ca. 30-40 Jahre alt -Bartträger -schwarze Jacke, blaue Jeanshose, weiße Turnschuhe -mitgeführter hellblauer Rucksack

Fotos der Tatverdächtigen finden Sie in unserem Fahndungsportal: https://polizei.nrw/fahndung/72456

Hinweise nimmt die Polizei unter 0800/2361111 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell