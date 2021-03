Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Brand eines Einfamilienhauses in 19306 Alt Brenz

Alt Brenz (ots)

Am Sonntag, dem 28.02.2021, wurde am Nachmittag ein brennender Dachstuhl eines Einfamilienhauses gemeldet. Auf Grund eines technischen Defekts entzündete sich die Heizungsanlage des Einfamilienhauses. Die beiden Bewohner konnten sich in Sicherheit bringen und blieben unverletzt. Ein Übergreifen des Feuers auf umliegende Gebäude konnte durch die hinzugezogenen Feuerwehren aus fünf Gemeinden verhindert werden. Das Wohnhaus brannte bis auf die Grundmauern nieder. Der entstandene Sachschaden wird auf mindestens 300.000 EUR geschätzt. Zur Ermittlung der Brandursache wurde der Kriminaldauerdienst Ludwigslust eingesetzt. Dieser untersuchte den Brandort und leitete erste Ermittlungen ein. Im Auftrag Mett Polizeikommissar Polizeihauptrevier Ludwigslust

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell