Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Pressemitteilung der Polizeistation Bad Hersfeld

Fulda (ots)

Verkehrsunfall mit Personenschaden

Friedewald. Am Mittwoch, d. 20.04.2022, gg. 17.16 Uhr, kam es im Einmündungsbereich B 62 / Abzweig Friedewald Ortsteil Lautenhausen zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden.

Ein 46-jähriger Mann aus Friedewald befuhr die Straße auf der Röth in Lautenhausen und wollte von dort auf die B 62 in Richtung Bad Hersfeld einbiegen, als er den Pkw eines 48-jährigen Mannes aus Philippsthal übersah, welcher die B 62 von Bad Hersfeld kommend in Richtung Philippsthal befuhr. Im Einmündungsbereich kam es zu einer Kollision beider Fahrzeuge.

Der 46-Jährige aus Friedewald und der 48-Jährige aus Philippsthal sowie seine drei Mittfahrer wurden verletzt und für Untersuchungen mit dem RTW in die Kliniken Bad Hersfeld und Bad Salzungen verbracht.

Es entstand ein Gesamtsachschaden von ca. 22.000,- EUR

Gefertigt:

Polizeistation Bad Hersfeld, PHK Feldbinder

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell