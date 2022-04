Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfallmitteilungen für die Landkreise Fulda und Hersfeld-Rotenburg

Osthessen (ots)

FD

Unfall

Gersfeld. Am Dienstag (19.04.), gegen 17:10 Uhr, ereignete sich auf der Bundesstraße 279 ein Verkehrsunfall mit einem Gesamtschaden in Höhe von circa 7.000 Euro. Nach derzeitigen Erkenntnissen bog ein 87-jähriger Gersfelder mit seinem Mercedes von der Henneberger Straße kommend auf die B 279 Richtung Gersfeld Stadtmitte ein. Hierbei kollidierte er aus bislang ungeklärter Ursache mit dem BMW X 3 einer 42-jährigen Bad Königshofenerin, die von Maiersbach kommend in Richtung Gersfeld fuhr. Glücklicherweise blieben alle Personen unverletzt.

Polizeistation Hilders

HEF

Quadunfall

Kirchheim. Am Dienstag (19.04.), gegen 13:10 Uhr, befuhr ein 18-Jähriger mit seinem Quad die L3159 aus Kirchheim kommend in Richtung Bad Hersfeld. In Höhe des Parkplatzes am Teich "Roter Neon" kam er am Ende einer leichten Rechtskurve mit Gefälle aus bislang ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab und fuhr zwischen Fahrbahn und Parkplatz in einen Graben. Dort überschlug sich das Quad und kam linksseitig kopfüber zum Liegen. Der Fahrer wurde leicht verletzt in ein Klinikum verbracht. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 1.500 Euro.

Unfallflucht

Hauneck. Am Dienstag (19.04.), gegen 19:30 Uhr, wendete ein bisher unbekannter Fahrer eines Lkw mit Auflieger auf der Fuldaer Straße. In Höhe der Hausnummer 18 setzte er rückwärts in die Zufahrtsstraße und übersah hierbei vermutlich die Grundstücksbegrenzung einer 48-Jährigen. Mit den Reifen des Aufliegers streifte der Fahrende zwei Pfosten der Begrenzung, sodass diese aus dem Beton gebrochen beziehungsweise verbogen wurden. Anschließend entfernte sich der Verkehrsteilnehmende unerlaubt die Unfallstelle. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro. Weitere Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Polizeistation Bad Hersfeld

