POL-OH: Mann mit Messer bedroht - Polizei sucht Zeugen - Reifen von Opel Corsa zerstochen - In Schule eingebrochen

Fulda (ots)

Mann mit Messer bedroht - Polizei sucht Zeugen

Fulda. Wie der Polizei erst jetzt bekannt wurde, soll ein lebensälterer Mann bereits am 15.03.2022, gegen 12 Uhr, in der Straße "Am Stockhaus" von vier Männern im Alter zwischen 20 und 30 Jahren mit einem Messer bedroht worden sein. Als sich eine Passantin näherte, seien die Täter in Richtung Mittelstraße geflüchtet.

In diesem Zusammenhang sucht die Polizei nach Zeugen, die einen solchen Sachverhalt beobachtet haben oder Angaben zu den Tätern machen können. Einer der Männer soll circa 190 cm groß und von sportlich-schlanker Statur gewesen sein. Er hatte ein mitteleuropäisches Erscheinungsbild, kurze braune Haare mit abrasierten Seiten und Tätowierungen am rechten Handrücken, unter anderem eine Rose.

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Reifen von Opel Corsa zerstochen

Petersberg. In der Nacht zu Dienstag (19.04.) zerstachen Unbekannte zwei Reifen eines grauen Opel Corsa. Das Auto war im Tatzeitraum am Fahrbahnrand der Hövelstraße abgestellt. Der Sachschaden beträgt rund 200 Euro.

In Schule eingebrochen

Fulda. Unbekannte drangen über das Osterwochenende (14.-19.04.) gewaltsam in eine Schule in der Abt-Richard-Straße im Fuldaer Stadtteil Neuenberg. Im Inneren durchwühlten die Täter mehrere Räume und verursachten hierbei einen Sachschaden von rund 3.000 Euro. Über ein mögliches Diebesgut ist derzeit noch nichts Näheres bekannt.

