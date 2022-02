Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Mann tritt Schwangeren in den Bauch

Mönchengladbach (ots)

In einem Linienbus ist eine 21-jährige Schwangere am Dienstag, 15. Februar, gegen 12.20 Uhr Opfer einer gefährlichen Körperverletzung geworden.

Die Frau war in Begleitung ihres 28-jährigen Lebensgefährten sowie einem Säugling im Kinderwagen mit dem Bus in Richtung Rheydt unterwegs. An der Fliethstraße stieg ein 24-jähriger Mann zu. Zwischen den beiden Männern soll es zu einer verbalen Auseinandersetzung gekommen sein. In Folge dieser soll der 24-Jährige zunächst den Mann versucht haben zu schubsen und anschließend der Schwangeren in den Bauch getreten haben. An der nächsten Haltestelle stieg der Beschuldige aus und der 28-Jährige folgte ihm. Es gelang den Mann bis zum Eintreffen der Polizei festzuhalten. Die Polizeibeamten stellten fest, dass der Beschuldigte offensichtlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Nach Abschluss aller Maßnahmen vor Ort, wurde er zur Blutprobenentnahme in ein Krankenhaus gebracht. Im Anschluss wurde er entlassen.

Gegen den Mann wird wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt. Die Frau begab sich selbstständig zu einer ärztlichen Kontrolluntersuchung. (cr)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell