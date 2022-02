Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Katalysatoren-Diebstahl in Geistenbeck

Mönchengladbach (ots)

Unbekannte haben zwischen Freitagnacht und Montagmorgen, 14.02.2022, im Bereich Stapper Weg die Katalysatoren an zwei Autos gestohlen.

Am Freitag parkte der Fahrer eines grauen Toyota (Prius) gegen 23 Uhr auf einem Parkplatz an der Kreuzung zur Geistenbecker Straße. Als er mit dem Auto am Montagmorgen gegen 5 Uhr zur Arbeit fahren wollte, stellte er fest, dass der Katalysator entwendet wurde.

Ein anderer Fahrer stellte seinen grünen VW (Polo) am Samstagnachmittag gegen 16 Uhr in der Nähe der Berliner Straße auf dem Parkstreifen ab. Als er am Montagmittag gegen 11 Uhr zu dem Wagen zurückkehrte, bemerkte er, dass der Katalysator an dem Fahrzeug entfernt und gestohlen wurde.

Die Polizei bittet Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben, sich unter der Telefonnummer 02161-290 zu melden. (jl)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell