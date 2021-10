Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Diebstahl aus Hotel

Georgenthal (Landkreis Gotha) (ots)

Ein oder mehrere Unbekannte gelangten zwischen gestern, gegen 22.00 Uhr und heute Morgen, gegen 06.15 Uhr in ein Hotel in der "Rohrbachmühle". Im Inneren öffneten sie gewaltsam den Tresor. Die Täter erbeuten Bargeld in vierstelliger Höhe und verursachten Sachschaden in Höhe von ca. 1.000 Euro. Die Polizei ermittelt im besonders schweren Fall des Diebstahls und sucht Zeugen. Hinweise werden unter der Telefonnummer 03677-601124 (Bezugsnummer 0250123/2021) entgegengenommen. (db)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell