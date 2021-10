Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Kelleraufbrüche

Gotha (ots)

Am 25.10.2021, in der Zeit von 08.00 bis 19.50 Uhr, wurden in der Stölzelstraße in einem Mehrfamilienhaus durch unbekannte Täter mehrere Keller aufgebrochen. Es entstand lediglich geringer Sachschaden, ob aus den Kellern Gegenstände entwendet wurden, ist derzeit noch unbekannt. Die Polizei Gotha sucht derzeit Zeugen, Hinweise werden unter der Telefonnummer 03621-781124 (Bezugsnummer 0249843/2021) entgegengenommen. (jd)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell