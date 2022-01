Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Rheinisch-Bergischer Kreis - Online-Beratung der Nachwuchswerbung der Polizei Rhein-Berg

Bild-Infos

Download

Rheinisch-Bergischer Kreis (ots)

"Schon jetzt sollten am Polizeiberuf Interessierte an das Jahr 2023 denken, " empfiehlt der Einstellungsberater der Polizei im Rheinisch-Bergischen Kreis Peter Tilmans.

"Für viele junge Leute ist der Schulabschluss im Jahr 2023 gedanklich noch in weiter Ferne. Um aber nahtlos vom schulischen auf den beruflichen Weg umzuschwenken, sollten Informationen schon jetzt eingeholt und es sollte auch schon bald gehandelt werden!"

Bewerbungen für den Studienbeginn bei der Polizei am 01.09.2023 werden bereits angenommen. Hierfür endet die Bewerbungsmöglichkeit am 08.10.2022. Für den noch neuen Weg, das Berufskolleg "Fachoberschule Polizei", nimmt das Land NRW Bewerbungen vom 01.06.-30.11.2022 an.

"Da sich der hohe Bedarf an jungen Polizistinnen und Polizisten aber in den nächsten Jahren weiter fortsetzen wird, werden wir auch unsere Bemühungen, die richtigen jungen Leute zu einer Bewerbung zu motivieren, weiter fortsetzen", so Peter Tilmans.

"Wichtig ist hier vor allem eine umfassende Beratung, die neben den vielfältigen Möglichkeiten und Chancen auch die Erschwernisse des Berufs aufzeigt."

Gerade das ist aber leider immer noch nicht im gewohnten Umfang bei Berufsbörsen, Vorträgen im Polizeidienstgebäude oder anderen persönlichen Kontaktaufnahmen möglich.

Deshalb bietet die Rheinisch-Bergische Polizei in der nächsten Zeit erneut Online-Vorträge an. Hier können sich Interessierte im Vorfeld anmelden und bekommen dann von den Einstellungsberatern Peter Tilmans oder Carsten Merkel die Zugangsdaten für den vorher festgelegten Termin zu einem ZOOM-Meeting übersandt.

Der erste Online-Vortrag in diesem Jahr ist für den 02.02.2022, 18:00 Uhr, geplant. Weitere Termine soll es jeweils am ersten Mittwoch des Monats geben.

Zu den Grundvoraussetzungen für eine Bewerbung zum direkten Studium zählen zurzeit zum Beispiel eine Studienberechtigung (Abitur oder FHR in Theorie und Praxis). Für die Fachoberschule Polizei wird die Mittlere Reife (FOSR) erwartet. Darüber hinaus sind die sportliche und gesundheitliche Eignung, gute Deutschkenntnisse, Kommunikationsvermögen und weitere Anforderungen gefragt. Diese werden im Rahmen des Online-Vortrags neben dem Studienverlauf sowie Arbeits- und Spezialisierungsmöglichkeiten im Polizeiberuf eingehend erläutert.

"Wir würden uns freuen, wenn unser Angebot in der derzeit schwierigen Situation von vielen jungen Menschen genutzt wird. Natürlich bieten wir wie gewohnt auch individuelle Terminabsprachen an. Die Einstellungsberater freuen sich über eine Anmeldung zum Online-Vortrag am besten per E-Mail unter: bewerbung.gl@polizei.nrw.de Erste umfassende Informationen gibt es auch auf der Internetseite der Landespolizei unter www.genau-mein-fall.de

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell