Verkehrsdirektion Mainz

POL-VDMZ: PKW fährt unter Sattelzug

Bild-Infos

Download

A 61/Worms (ots)

Glück im Unglück hatten am 22.01.2022 gegen 23:45 Uhr ein 28-jähriger PKW-Fahrer und sein 24-jähriger Beifahrer, die einen schweren Verkehrsunfall mit nur leichteren Prellungen und Schürfwunden überstanden.

Die beiden befuhren zur Unfallzeit mit ihrem PKW die A 61 bei Worms in Richtung Ludwigshafen. Vermutlich aufgrund Alkoholkonsums fuhr der 28-jährgie an der Unfallstelle unter das Heck eines vorausfahrenden Sattelzuges. Dabei erlitt der Fahrer lediglich leichte Verletzungen. An seinem PKW entstand Totalschaden, den die Polizei auf über 12.000 Euro schätzt. Da der Fahrer stark nach Alkohol roch und auch einräumte vor der Fahrt alkoholische Getränke zu sich genommen zu haben, wurde ihm eine Blutprobe entnommen und der Führerschein gleich einbehalten. Auch der Beifahrer stand deutlich unter Alkoholeinfluss. Da der Fahrer zudem angab, die Bremsen seines PKW hätten nicht ordnungsgemäß funktioniert, wurde der PKW für weitere Untersuchungen sichergestellt. Sowohl der 28-Jährige als auch der 24-Jährige wurden vorsorglich im Klinikum Worms untersucht, konnten anschließend das Krankenhaus aber wieder verlassen. Der 30-jährige Fahrer des Sattelzuges, auf den der 28-Jährige aufgefahren war, blieb unverletzt. Allerdings wurde der Auflieger erheblich beschädigt. Hier schätzt die Polizei die Höhe des Sachschadens auf 10.000 Euro. Da die Hydraulik am Auflieger beschädigt wurde, dauerte die Bergung und das Abschleppen der am Unfall beteiligten Fahrzeuge insgesamt fast dreieinhalb Stunden.

Im Einsatz waren zwei Streifen der Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim, zwei der Polizei Worms, die Feuerwehren aus Worms und Worms-Pfeddersheim mit insgesamt sechs Einsatzfahrzeugen und 20 Kräften sowie der Rettungsdienst mit drei Rettungswagen.

Original-Content von: Verkehrsdirektion Mainz, übermittelt durch news aktuell