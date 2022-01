Verkehrsdirektion Mainz

POL-VDMZ: Mainz, Betrunkener Fußgänger auf A 60 gefährdet Autofahrer

Ingelheim (ots)

Am 23.01.22 kam es gegen 00:30 h auf der A 60 in Richtung Darmstadt, kurz vor der Anschlussstelle Lerchenberg zu einem Vorfall mit einem alkoholisierten Fußgänger. Dieser, ein 42-jähriger Mann aus Rüsselsheim, rannte mehrfach auf die Autobahn, wodurch dort fahrende Verkehrsteilnehmer nach Zeugenangaben bremsen und ausweichen mussten. Es kam zu keinen Personen- oder Sachschäden. Ein Alkoholtest bei dem Mann ergab einen Wert von 2,60 Promille. Die Autobahnpolizei sucht jetzt gefährdete Autofahrer und Zeugen dieses gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr.

Original-Content von: Verkehrsdirektion Mainz, übermittelt durch news aktuell