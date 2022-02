Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Autodiebstahl in Rheindahlen

Mönchengladbach (ots)

Einen schwarzen Kia Sorento haben Unbekannte in der Nacht zu Montag an der Straße Gerkerather Mühle im Stadtteil Rheindahlen entwendet.

Am Sonntag hatte der Besitzer des Wagens diesen laut eigenen Angaben gegen 20.30 Uhr an der Straße abgestellt und verschlossen. Als er am nächsten Morgen gegen 8 Uhr damit losfahren wollte, war sein Auto spurlos verschwunden.

Die Polizei bittet um Hinweise von Zeugen, die sie unter der Telefonnummer 02161-290 entgegennimmt. (jn)

