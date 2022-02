Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Polizei sucht Exhibitionist

Mönchengladbach, Rheydt (ots)

Ein bislang unbekannter Mann ist am Freitag, 11. Februar 2022, gegen 20:15 Uhr, in Mönchengladbach-Rheydt im Bereich der an der Marktstraße gelegenen Filiale der Stadtsparkasse als Exhibitionist aufgefallen.

Nach Zeugenangaben soll der Unbekannte im SB-Bereich der Stadtsparkasse bei heruntergelassener Hose an seinem Geschlechtsteil manipuliert haben. Bevor der Tatverdächtige sich in Richtung Friedrich-Ebert-Straße entfernt hätte, habe er sich laut schreiend und randalierend gezeigt.

Eine bislang unbekannte Kundin soll nach Aussagen eines Zeugen auch vom Verhalten des Mannes betroffen gewesen.

Bislang liegt nur folgende Beschreibung vor: Mann schwarze kurze Haare schwarzer kurzer Bart Bekleidung: graue Strickjacke schwarzer Kapuzenpullover.

Die Polizei Mönchengladbach bittet die unbekannte Kundin, sich bei der Polizei zu melden. Außerdem fragt die Polizei: Wer hat den Mann ebenfalls beobachtet und kann sachdienliche Angaben machen?

Hinweise bitte die Polizei Mönchengladbach: 02161-29-0. (wr)

