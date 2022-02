Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Versuchter Raub: Unbekannte verletzen 51-Jährigen mit Messer

Mönchengladbach (ots)

Zwei unbekannte Männer haben am Sonntag, 13. Februar, gegen 21 Uhr an der Lüpertzender Straße im Stadtteil Gladbach einen 51-Jährigen versucht zu berauben und ihm dabei unter anderem mit einem Messer eine Schnittverletzung an der Hand zugefügt, die Behandlung in einem Krankenhaus erforderlich gemacht hat.

Laut eigenen Angaben war der 51-Jährige zu Fuß auf dem Weg zu einem Kiosk, als er auf die beiden Männer traf. Einer von ihnen schlug ihm unvermittelt mit der Faust ins Gesicht und verlangte die Herausgabe seiner Wertsachen. Dies verweigerte er. Daraufhin fügte einer der beiden Täter dem 51-Jährigen mit einem Taschenmesser eine Verletzung an der Hand zu. Dann liefen sie in Richtung Stepgesstraße davon.

Rettungskräfte brachten den Verletzten in ein Krankenhaus, wo er stationär aufgenommen wurde.

Zu den noch unbekannten Täter liegen der Polizei folgende Beschreibungen vor: Der eine der beiden ist circa 25 bis 30 Jahre alt, 1,75 Meter groß und hat dunkle Haare, die er zu einem Zopf gebunden trug. Bekleidet war er mit einer Kappe, einer Jeans und einer hellen Jacke. Der zweite Täter ist etwa 20 Jahre alt, 1,80 Meter groß und hat eine schmale Statur.

Die Polizei erbittet Hinweise von Zeugen, die etwas von der Tat mitbekommen haben oder Angaben zur Identität der Täter machen können, sich unter der Telefonnummer 02161-290 zu melden. (jn)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell