Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Einbrüche am Wochenende

Mönchengladbach (ots)

Unbekannte sind am Wochenende in Häuser an der Von-Galen-Straße und an der Goetersstraße sowie in eine Gaststätte an der Straße Am Woltershof eingebrochen.

An der Von-Galen-Straße stiegen die Täter zwischen Samstag, 12. Februar, 9.15 Uhr, und Sonntag, 13. Februar, 15.30 Uhr durch eine aufgebrochene Terrassentür in ein Einfamilienhaus ein. Drinnen durchwühlten sie mehrere Räume und stahlen unter anderem einen Laptop.

Im Stadtteil Schmölderpark brachen Unbekannte zwischen Freitag, 11. Februar, 16.30 Uhr und Samstag, 12. Februar, 9.15 Uhr in ein Haus an der Goetersstraße ein. Sie entwendeten unter anderem Schmuck und eine Spielekonsole.

Am Sonntag, 13. Februar, drang eine einzelner noch unbekannter männlicher Täter gegen 23.35 Uhr in eine Gaststätte in Bettrath-Hoven ein: Am Woltershof verschaffte er sich Zutritt zu dem Lokal und nahm daraus Bargeld mit.

In allen drei Fällen bittet die Polizei um Hinweise von Zeugen. Diese nimmt sie unter der 02161-290 entgegen. (jn)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell