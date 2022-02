Polizei Mönchengladbach

POL-MG: 3 Einbrüche in Corona-Schnelltest-Stationen im Stadtgebiet

Mönchengladbach (ots)

In den Ortsteilen Giesenkirchen, Mülfort und Schelsen kam es in der Nacht vom 11. auf den 12. Februar zu Einbrüchen an den dortigen Corona-Schnelltest-Stationen. Die Täter gelangten jeweils durch Aufhebeln der Türe in die Container und entwendeten elektronische Geräte, Bargeld sowie Corona Test-Kits.

Die Polizei Mönchengladbach bittet Zeugen, die etwas Verdächtiges im Tatzeitraum beobachtet haben um sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 02161-290

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell