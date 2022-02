Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Polizei beendet Drogenhandel in Geistenbeck

Mönchengladbach (ots)

Die Polizei Mönchengladbach hat am Donnerstag, 10.02.2022, einen 43-jährigen Mann in seiner Wohnung am Stapper Weg wegen Drogenhandels mit Waffen vorläufig festgenommen. Ein Haftrichter erließ am Freitagmittag, 11.02.2022, Untersuchungshaft gegen ihn.

Bei einer richterlich angeordneten Durchsuchung am Stapper Weg hat die Polizei in der Wohnung eines 43-jährigen Mannes ein halbes Kilo Marihuana sichergestellt. Außerdem befand sich in unmittelbarer Nähe zu den Drogen ein griffbereit liegender Baseballschläger. Die Beamten nahmen den 43-jährigen daraufhin vorläufig fest.

Der Mann ist in der Vergangenheit schon mehrfach wegen Drogendelikten polizeilich in Erscheinung getreten. Ein Haftrichter erließ gegen ihn am Freitagmittag Untersuchungshaft. Ihm droht eine Mindestfreiheitsstrafe von fünf Jahren wegen Drogenhandels mit Waffen. (jl)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell