Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Zusammenstoß zweier Autos - Drei Personen verletzt

Mönchengladbach (ots)

An der Kreuzung Heinrich-Korsten-Straße / Beckrather Straße ist es am Donnerstagabend, 10. Februar, gegen 20.30 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Autos gekommen. Drei Personen wurden dabei verletzt.

Ein 22-Jähriger befuhr am Abend den Dahler Weg aus Kinkelbach kommend in Richtung Heinrich-Korsten-Straße. Zur selben Zeit fuhr eine 42-Jährige mit ihrem achtjährigen Sohn im Auto auf der Heinrich-Korsten-Straße in Richtung Beckrather Straße. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Der Wagen der 42-Jährigen drehte sich und kam an einer Straßenlaterne zum Stehen. Der Wagen des 22-Jährigen kam auf einem anliegenden Feld zum Stillstand.

Alle Unfallbeteiligten verletzten sich und wurden in ein Krankenhaus gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand ein Totalschaden. Für die Unfallaufnahme musste die Straße gesperrt werden.

Die Unfallermittlungen dauern an. (cr)

