Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Einbrüche im Stadtgebiet

Mönchengladbach (ots)

Im Stadtgebiet ist es zu mehreren Einbrüchen gekommen.

Zwischen Sonntag, 13. Februar, 16 Uhr und Montag, 14. Februar, 9.30 Uhr hat sich ein bislang unbekannter Täter Zutritt zu einer Garage an der Richard-Wagner-Straße verschafft und mehrere hochpreisige Werkzeuge entwendet.

Über die Eingangstür eines Vereinsheims am Spielkaulenweg verschafften sich Unbekannte zwischen Sonntag, 13. Februar, 17.30 Uhr und Montag, 14. Februar, 10 Uhr gewaltsam Zutritt. In den Räumlichkeiten brachen sie einen Stahlschrank auf und durchsuchten diesen sowie weitere Schubladen. Ob und was entwendet wurde, ist nach aktuellem Ermittlungsstand noch nicht abschließend geklärt.

Durch ein auf Kipp stehendes Fenster gelangten bislang unbekannte Täter am Montag, 14. Februar, zwischen 18.30 und 20.30 Uhr in eine Wohnung an der Mathildenstraße. Sie entwendeten diverse elektronische Geräte, Alkoholika, Ausweisdokumente sowie einen dreistelligen Bargeldbetrag.

Die Polizei Mönchengladbach bittet Zeugen, die im Zusammenhang mit den Taten etwas Verdächtiges beobachtet haben, um sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 02161-290. (cr)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell