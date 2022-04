Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Einbruch - Versuchter Einbruch

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Einbruch

Heringen. Eine Baustelle in der Lindigstraße - auf einem Verbindungsweg zwischen Heringen und Vitzerode - wurde am Dienstagmorgen (19.04.) zum Ziel unbekannter Täter. Zunächst schlugen die Einbrecher die Scheibe eines Walzenfahrzeugs ein, welches vor einem dortigen Baucontainer abgestellt war. Anschließend überwanden die Täter die Sicherung des Fahrzeugs und fuhren es einige Meter von der Tür des Baucontainers weg. Da das Walzengerät mit einer Stahlkette mit einem weiteren Bagger verbunden war, verzogen sich hierdurch mehrere Stahlteile beider Maschinen. Aus dem Baucontainer entnahmen die Langfinger außerdem rund 20 Liter Benzin. Insgesamt entstand Sachschaden von rund 15.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Versuchter Einbruch

Rotenburg. Unbekannte durschnitten in der Nacht zu Dienstag (19.04.) den Zaun eines Vereinsgeländes im Breitinger Kirchweg. Anschließend versuchten die Einbrecher Türen und Fenster eines dortigen Gebäudes aufzuhebeln, was jedoch misslang. Es entstand Gesamtsachschaden von rund 1.500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

