Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Unfallflucht - Zeugen gesucht

Wachenheim (ots)

Zu einer Verkehrsunfallflucht kam es am 10.07.2021 im Zeitraum zwischen ca. 06:30 Uhr und 12:30 Uhr in der Burgstraße in Wachenheim. Demnach hatte die Geschädigte ihren PKW, einen weißen BMW 1er, auf Höhe der Hausnummer 36 am Fahrbahnrand geparkt. Bei Rückkehr zum Fahrzeug bemerkte diese einen Schaden im Bereich des Stoßfängers auf der Fahrerseite vorne, sodass davon auszugehen ist, dass ein derzeit unbekannter Fahrzeugführer beim Ein-/Ausparken das Fahrzeug touchiert und sich danach, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern, von der Unfallstelle entfernt hat. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 500EUR. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Bad Dürkheim, Tel. 06322/963-0, oder pibadduerkheim@polizei.rlp.de

