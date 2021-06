Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Einbrecher auf frischer Tat ertappt - #polsiwi

Hilchenbach (OT Müsen) (ots)

Zwei Männer sind am Montagabend (28.06.2021) in eine Waldhütte an der Littfelder Straße in Hilchenbach-Müsen eingebrochen.

Nach ersten Erkenntnissen waren die Einbrecher zunächst in die Waldhütte eingestiegen. Dabei versuchten sie, unter anderem zwei Luftgewehre zu klauen. Ein Polizeibeamter, der in seinem Feierabend mit dem Hund unterwegs war, erwischte die Männer auf frischer Tat. Der Ordnungshüter überwältigte einen 35-Jährigen und konnte ihn bis zum Eintreffen der Streifenwagenbesatzung festhalten. Der andere Täter konnte zunächst mit einem Fahrrad flüchten.

Im Rahmen der Ermittlungen konnten die Personalien des zweiten Täters ermittelt werden.

