Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Zahlreiche Temposünder am Wochenende -#polsiwi

Siegen / Freudenberg (ots)

Am vergangenen Wochenende hat der Verkehrsdienst der Kreispolizeibehörde zahlreiche Geschwindigkeitsverstöße festgestellt. Am Freitag stand das Radargerät an der HTS bei Siegen. Zwischen 14:50 Uhr und 18:30 wurden knapp 3900 Fahrzeuge gemessen. Insgesamt waren 126 derart zu schnell, dass eine Sanktion die Folge war. In 13 Fällen war es nicht mehr mit einem Verwarnungsgeld getan, sondern es musste jeweils eine Ordnungswidrigkeitenanzeige gefertigt werden. Besonders eilig hatte es ein PKW Seat, der statt der erlaubten 80 km/h nach Abzug aller Toleranzen immer noch 63 km/h zu viel auf dem Tacho hatte. Der Bußgeldkatalog sieht hierfür in der Regel zwei Punkte, zwei Monate Fahrverbot sowie 440 Euro Bußgeld vor.

Am Sonntag stand das Messgerät im Bereich der Landesstraße L 562 zwischen der Wilhelmshöhe und Freudenberg. Obwohl mit ca. 3400 Fahrzeugen weniger Verkehrsteilnehmer gemessen wurden, kam es hier zu deutlich mehr Verstößen. 400 Verwarnungsgelder und 95 Ordnungswidrigkeitenanzeigen gab es unter dem Strich. Spitzenreiter hier: wiederum ein PKW Seat (+ 54 km/h) sowie ein Motorrad Yamaha (+ 56 km/h). Der Regelsatz liegt hier bei zwei Punkten, einen Monat Fahrverbot sowie 240 Euro Bußgeld.

Insgesamt standen bei beiden Messungen sieben Fahrverbote zu Buche.

Die Polizei weist nochmals darauf hin: Geschwindigkeit ist Killer Nr. 1 auf unseren Straßen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell