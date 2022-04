Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Pressemitteilung der Polizeistation Fulda

Fulda (ots)

VERKEHRSUNFALLMITTEILUNG

Bad Salzschlirf - Bei einem Unfall am Montag, (18.04.) wurde eine 46-jährige Seat-Fahrerin aus Fulda leicht verletzt. Sie befuhr gegen 20.50 Uhr in Bad Salzschlirf die L 3141 aus Richtung Eichenau kommend in Fahrtrichtung Bad Salzschlirf. In der Linkskurve vor dem Ortseingang Bad Salzschlirf verlor sie die Kontrolle über ihr Fahrzueg und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Hierbei beschädigte sie zwei Leitpfosten und zwei Verkehrsschilder. Anschließend fuhr sie aus dem Graben heraus, fuhr bergab in Richtung Stadtmitte und bog im Bereich der zweiten Kreuzung in die Straße Lüderberg ab und kam dort in Höhe der Hausnummer 2 zum Stehen. Aufgrund ihres Schocks verblieb die Seat-Fahrerin in ihrem Fahrzeug, bis die Ersthelfer vor Ort eintrafen. Laut Aussage der RTW-Besatzung könnte es sich bei der Unfallursache um einen medizinischen Notfall handeln. Die 46-jährige wurde zur weiteren Abklärung in das Städtische Klinikum Fulda gebracht. Bei dem Unfall entstand Sachschaden in Höhe von ca. 6.500 Euro.

Gefertigt:

VAe, Gärtner

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell