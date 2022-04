Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Einbruch - Einbruch in Geschäft - Sachbeschädigung - Nach Diebstahl - Zeugen gesucht - Weidezaunpfähle gestohlen - Einbruch in Mehrfamilienhaus

Vogelsbergkreis (ots)

Einbruch

Alsfeld. Ein Haus in der Ziegenhainer Straße im Ortsteil Eudorf wurde am Donnerstagvormittag (14.04.), gegen 11 Uhr, Ziel unbekannter Täter. Während sich eine Bewohnerin im Badezimmer aufhielt, betrat der Einbrecher den Wohnraum und durchsuchte Schränke und Schubladen. Als die Dame auf den Täter aufmerksam wurde und diesen ansprach, flüchtete er zu einem auf der Straße abgeparkten, hellen Kombi und fuhr mit überhöhter Geschwindigkeit in Richtung Alsfeld davon. Der Täter kann als männlich, circa 30 bis 40 Jahre alt, mit dunklen, kurzen Haaren und einer hüftlangen Jacke beschrieben werden. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Geschäft

Alsfeld. Die Tür eines Geschäftes in der Straße "Schützenrain" drückten Unbekannte am frühen Donnerstagmorgen (14.04.), gegen 3.40 Uhr mit körperlicher Gewalt auf. Anschließend öffneten die Täter mehrere abgeschlossene Schränke gewaltsam und entwendeten eine drei Liter Getränkeflasche mit Trinkgeld sowie ein Keramik-Sparschwein samt Inhalt. Die genaue Höhe des Diebesguts ist derzeit noch unklar. Es entstand zudem Sachschaden von etwa 400 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Sachbeschädigung

Lauterbach. Unbekannte zerkratzten einen auf einem Parkplatz im Sudetenweg abgestellten, grauen Nissan Qashqai in der Zeit von Montagmorgen (11.04.) bis Mittwochmorgen (13.04.). Durch den Kratzer - in einer Länge von mehr als zwei Metern - entstanden rund 1.500 Euro Sachschaden an dem Auto. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Nach Diebstahl - Zeugen gesucht

Lauterbach. Auf einem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes in der Straße "Am Wörth" entwendeten Unbekannte am Samstagvormittag (16.04.), gegen 11.15 Uhr, die Geldbörse einer 71-jährigen Frau aus dem Vogelsbergkreis. Nach dem Einkauf ließ die Dame den gepackten Einkaufswagen kurzzeitig unbeobachtet hinter ihrem Pkw stehen. Wenig später hatten unbekannte Täter bereits ihre Geldbörse gestohlen. Das Portemonnaie samt Inhalt konnte glücklicherweise gegen 13.15 Uhr wieder auf dem Parkplatz aufgefunden werden. Lediglich das Bargeld in Höhe eines mittleren zweistelligen Betrags hatten die Langfinger entwendet. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Weidezaunpfähle gestohlen

Ulrichstein. Von einer Viehweide im Ortsteil Kölzenhain entwendeten unbekannte Täter zwischen Montag (04.04.) und Samstag (16.04.) mehrere Weidezaunpfähle. Das Diebesgut hat einen Wert von rund 120 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Mehrfamilienhaus

Romrod. Die Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses in der Lindenstraße im Ortsteil Zell wurde am Sonntagmorgen (17.04.), zwischen 0 Uhr und 10.30 Uhr, Ziel unbekannter Täter. Durch Einschlagen eines Fensters gelangten die Einbrecher in die Räumlichkeiten. Nach derzeitigen Erkenntnissen wurden keine Wertgegenstände entwendet. Es entstand Sachschaden von circa 300 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Sandra Hanke, Pressesprecherin

