POL-OH: Kennzeichen "R-NA 171" gestohlen - Mehrere Einbrüche - Reifen zerstochen

Kennzeichen "R-NA 171" gestohlen

Fulda. Unbekannte Täter entwendeten von einem silbernen VW Polo die beiden amtlichen Kennzeichen "R-NA 171" im Wert von rund 50 Euro. Das Fahrzeug war zwischen Sonntagabend (17.04.) und Montagmorgen (18.04.) auf einem Parkplatz in der Adenauerstraße in Horas abgestellt.

Einbruch in Einfamilienhaus

Fulda. Ein bislang unbekannter Mann verschaffte sich am Montagabend (18.04.), gegen 21.40 Uhr, unerlaubt Zutritt zu einem Einfamilienhaus in der Haderwaldstraße in Neuenberg. Der Täter hebelte ein Holzfenster auf der Rückseite des Gebäudes auf. Im Inneren durchsuchte er die Räumlichkeiten und durchwühlte mehrere Schränke. Ob Diebesgut entwendet wurde, ist aktuell nicht bekannt. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 500 Euro. Der Unbekannte kann wie folgt beschrieben werden: männlich, rund 180 Zentimeter groß, bekleidet war er mit einer grauen Basecap, einer schwarzen Jacke beziehungsweise einem Pullover, einer schwarzen Hose und schwarzen Schuhen. Zudem trug er vermutlich weiß-beige Handschuhe.

In der Straße "Am Heiligenfeld" wurde gegen 23.20 Uhr ebenfalls eine männliche, dunkel gekleidete Person dabei beobachtet, wie sie versuchte in ein Einfamilienhaus einzubrechen. Ein Zeuge machte auf sich aufmerksam, sodass der rund 180 Zentimeter große Täter von seinem Vorhaben abließ und flüchtete. Ob die Taten miteinander in Verbindung stehen, ist derzeit nicht bekannt und Bestandteil der weiteren polizeilichen Ermittlungen.

Reifen zerstochen

Fulda. Zwischen Samstagmittag (16.04.) und Sonntagmorgen (17.04.) zerstachen unbekannte Täter jeweils den hinteren rechten Reifen eines Tesla Modell 3 sowie eines Ford C-Max. Die Fahrzeuge waren hintereinander in der Liobastraße Ecke Leipziger Straße am Gehweg abgestellt gewesen. Auch von einem Ford Focus, der in der Straße "Am Rinnweg" geparkt war, beschädigten unbekannte Täter den linken Vorderreifen. Ob ein Zusammenhang zwischen den Taten besteht kann zum jetzigen Zeitpunkt nicht gesagt werden und ist Bestandteil der weiteren polizeilichen Ermittlungen. Der Gesamtsachschaden beläuft sich auf rund 700 Euro.

Einbruch in Bürogebäude

Fulda. In der Straße "An Vierzehnheiligen" brachen unbekannte Täter zwischen Samstagmittag (16.04.) und Sonntagmittag (17.04.) in ein Bürogebäude ein. Mittels unbekanntem Werkzeug hebelten sie ein Kellerfenster auf und gelangten durch das Treppenhaus ins Obergeschoss. Auch hier brachen sie eine Tür gewaltsam auf, zerstörten mehrere Gegenstände und entwendeten elektronische Geräte und Bargeld im Wert von rund 6.000 Euro. Durch das Treppenhaus flüchteten sie anschließend in unbekannte Richtung. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 8.000 Euro.

JBL-Bluetooth Box unterschlagen

Fulda. Zwei Freundinnen waren am Donnerstag (14.04.), zwischen 15 Uhr und 16.15 Uhr, in einem Lebensmittelmarkt in der Rabanusstraße einkaufen. Nach derzeitigen Erkenntnissen ließen sie in der dortigen Süßigkeiten-Abteilung versehentlich ihre mitgeführte JBL-Bluetooth Box Charge 4 liegen. Als sie nach rund fünf Minuten das Fehlen der Box bemerkten, gingen sie zurück zum Regal und stellten fest, dass Unbekannte diese entwendet hatten. Die Musikbox hat einen Wert von rund 100 Euro.

Einbruch in Lagerraum

Fulda. Zu einem Werkzeuglagerraum in der Johannisstraße im Stadtteil Neuenberg verschafften sich unbekannte Täter zwischen Donnerstagmittag (14.04.) und Samstagmittag (16.04.) Zutritt, indem sie gewaltsam eine Holztür aufbrachen. Aus dem Inneren entwendeten sie mehrere Werkzeuge im Wert von rund 4.000 Euro - darunter befanden sich unter anderem Zangen, Hammer, eine Kettensäge und ein Akkuschrauber. Sie flüchteten anschließend in unbekannte Richtung. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 300 Euro.

Mountainbike gestohlen

Gersfeld. Ein schwarz-dunkelrotes Mountainbike des Herstellers Ghost stahlen unbekannte Täter zwischen Donnerstag (07.04.) und Dienstag (12.04.). Das Zweirad war vor einem Wohnhaus in der Hochstraße abgestellt und hat einen Wert von rund 250 Euro.

Bargeld gestohlen

Künzell. Indem sie die Glasscheibe der Haupteingangstür einschlugen, gelangten unbekannte Täter zwischen Donnerstagabend (14.04.) und Samstagabend (16.04.) in den Verkaufsraum eines Geschäftes im Hahlweg. Aus dem Inneren entwendeten sie Bargeld im mittleren dreistelligen Bereich und flüchteten unerkannt. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 1.500 Euro.

Tür von Lebensmittelmarkt beschädigt

Ehrenberg. Unbekannte Täter warfen in der Nacht zu Samstag (17.04.), gegen 0.40 Uhr, die Verglasung einer Tür eines Lebensmittelmarktes in der Straße "Am Schwimmbad" in Wüstensachsen ein. Vermutlich durch das Auslösen des Alarms ließen sie von ihrem weiteren Vorhaben ab. Ein Zeuge konnte zwei Personen beobachten, die in Richtung Schwimmbad flüchteten. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 500 Euro.

E-Bike gestohlen

Flieden. Ein grau-orangenes E-Bike des Herstellers "Cube" entwendeten unbekannte Täter am Donnerstag (14.04.), zwischen 17.10 Uhr und 17.30 Uhr, von einem Grundstück eines Einfamilienhauses im Amselweg. Das Zweirad (Model Stereo Hybrid 120 Race 500) hat einen Wert von rund 3.000 Euro.

Einbrüche in Einfamilienhäuser

Petersberg. Ein Einfamilienhaus in der Straße "Stockacker" war Donnerstagabend (14.04.), gegen 21.10 Uhr, Ziel unbekannter Täter. Über die Terrassentür brachen sie in das Objekt ein und durchsuchten das Wohnzimmer, aus dem sie Münzen entwendeten. Als die Unbekannten die Anwesenheit der Hausbewohner bemerkten, flüchteten sie unerkannt in unbekannte Richtung. Das Diebesgut hat einen Wert im mittleren dreistelligen Bereich.

Ebenfalls am Donnerstag (14.04.), zwischen 13.30 Uhr und 22 Uhr, brachen Unbekannte in ein Einfamilienhaus in der Straße "Igelstück" ein. Indem sie ein Fenster beschädigten gelangten sie in das zweistöckige Haus, in welchem sie sämtliche Räume durchwühlten. Ob etwas entwendet wurde, ist derzeit nicht bekannt.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Ob die beiden Einbrüche miteinander in Verbindung stehen, ist derzeit nicht bekannt. Der Gesamtsachschaden beträgt mehrere hundert Euro.

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Julissa Bär

Julissa Bär

