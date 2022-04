Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfallflucht - Verkehrsunfall

Verkehrsunfallflucht

Bebra. Am Ostermontag (18.04.), gegen 18.30 Uhr, befuhr ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer die Mühlenstraße aus Richtung Lindenstraße in Richtung Nürnberger Straße. Nach derzeitigen Erkenntnissen touchierte er im Vorbeifahren den Außenspiegel eines am Straßenrand geparkten, schwarzen Peugeot 108 und riss diesen ab. Es entstand Sachschaden von rund 500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Verkehrsunfall

Bebra. Am Dienstag (19.04.), gegen 5.50 Uhr, fuhr eine 52-jährige Frau aus Bebra, von der B 27 (Bebra-Nord) kommend, auf der K 72 Richtung Bebra. Nach derzeitigen Erkenntnissen wollte die Frau hier nach links in die Straße "Im Kessel" einbiegen. Dabei kollidierte sie mit dem Pkw eines entgegenkommenden 34-Jährigen aus Bebra. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 14.500 Euro.

