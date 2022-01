Bundespolizeiinspektion Stralsund

BPOL-HST: Seit 7 Jahren ohne Führerschein unterwegs - Bundespolizei stellt gleich drei Verstöße am Wochenende fest

Altheide, Stralsund, Hamburg (ots)

Im Rahmen der Binnengrenzfahndung auf der B105 und der BAB 20 wurden bei Bundespolizeikontrollen gleich dreimal Fahren ohne Fahrerlaubnis festgestellt.

So wurde am Samstag auf Sonntagmorgen ein 22-jähriger lettische Staatsangehöriger bei Altheide mit einem Fahrzeug BMW mit deutscher Zulassung angehalten und kontrolliert. Der Mann war in Richtung Rostock unterwegs, konnte aber keinen Führerschein vorlegen. Die Überprüfung ergab, dass er seit 2016 den Führerschein wegen Trunkenheit im Straßenverkehr abgegeben hatte und eine offene Bußgeldforderung in Höhe von 3.008 Euro noch bestand. Nach Untersagung der Weiterfahrt übernahm sein Kumpel das Steuer.

Wenig später kam eine 46-Jährige Fahrerin zgl. Halterin in die Kontrolle der Bundespolizisten. Auch sie hatte eine Führerscheinsperre aufgrund einer gerichtlichen Entscheidung wegen einer Verkehrsstraftat. Der vorhandene Führerschein wurde abgenommen und sichergestellt.

Sonntagnachmittag (16.01.22) kontrollierten die Beamten im Bereich der BAB 20 Fahrtrichtung Rostock. Hier wurde ein 53-jähriger Fahrer mit seinem Transporter, mit deutschen Kennzeichen festgestellt. Auch er war nicht mehr im Besitz eines Führerscheins. Bereits 2014 wurde dieser durch die Behörde in Hamburg eingezogen.

