Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 08.04.2022 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Heilbronn: Auto kollidiert mit E-Scooter

An der Einmündung der Happelstraße in die Urbanstraße in Heilbronn kollidierte ein 20-Jähriger mit seinem Pkw mit dem E-Scooter eines 29-Jährigen. Der jüngere der beiden Männer war am Donnerstagmorgen gegen 10 Uhr mit seinem Ford von der Happelstraße in die Urbanstraße abgebogen. Im Einmündungsbereich erfasste der Ford den Scooter-Fahrer der auf dem bevorrechtigten Radweg parallel zur Urbanstraße fuhr. Durch den Aufprall wurde der 29-Jährige leicht verletzt. Es entstand Sachschaden von circa 2.200 Euro.

Leingarten: Einbruch in Firma - Zeugen gesucht

Unbekannte sind in eine Firma in Leingarten eingebrochen. Zwischen 23 Uhr am Mittwoch und 10 Uhr am Donnerstag gelangten die Einbrecher vermutlich über ein Fenster in das Gebäude der Firma in der Boschstraße. Aus einer Kasse entwendeten die Täter Bargeld in dreistelliger Höhe. Die Kriminalpolizei Heilbronn hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die etwas Verdächtiges gesehen haben oder Hinweise auf die Unbekannten geben können, sich unter der Telefonnummer 07131 104 4444, zu melden.

Leingarten: Auto fährt auf Parkplatz alleine weiter - Frau leicht verletzt

Eine 62-Jährige wurde am Donnerstagmorgen in Leingarten-Großgartach leicht verletzt. Die Frau hatte ihren VW gegen 9 Uhr auf dem Parkplatz eines Discounters in der Eppinger Straße verlassen, als dieser weiter rollte. Das Fahrzeug stieß gegen die 62-Jährige wodurch sie sich leicht verletzte. Anschlließend streifte der Pkw einen geparkten Ford bevor er nach dem Zusammenstoß mit einem geparkten Opel stehen blieb. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 7.000 Euro.

Massenbachhausen: Zeugen nach Unfallflicht gesucht

Zwischen 23 Uhr am Mittwoch und 7.30 Uhr am Donnerstag hat eine unbekannte Person mit ihrem Fahrzeug einen geparkten Nissan in Massenbachhausen gerammt und diesen auf einen Audi geschoben. Die Fahrzeuge waren nebeneinander in der Heilbronner Straße geparkt, als eine unbekannte Person diese vermutlich mit einem LKW beschädigte. Anstatt an der Unfallstelle zu warten oder die Polizei zu rufen, setzte der oder die Unbekannte die Fahrt fort. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden von circa 3.000 Euro. Zeugen die den Unfall beobachten konnten oder Hinweise auf den Verursacher oder die Verursacherin geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Lauffen, Telefonnummer 07133 2090, zu melden.

Leingarten: Zeugen nach Einbruch gesucht

In zwei Werke einer Firma sind Unbekannte in der Nacht auf Donnerstag in Leingarten eingebrochen. Die beiden Firmengebäude in der Daimler- und der Leibnizstraße waren gegen 1.40 Uhr das Ziel der Täter. Vermutlich über ein Fenster gelangten die Einbrecher in die Räumlichkeiten und durchsuchten diese. Bei der Tat schlugen die Einbrecher Türen mit Gewalt ein. Die Höhe des entstandnenen Sachschadens und Diebesguts ist bislang nicht bekannt.Die Kriminalpolizei Heilbronn hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen sich unter der Telefonnummer 07131 104 4444 zu melden.

Bad Wimpfen: Vor Verkehrskontrolle geflüchtet - festgenommen

Einer Verkehrskontrolle wollte sich ein 24-Jähriger in der Nacht auf Freitag in Bad Wimpfen entziehen. Eine Streife wollte den Golf des jungen Mannes gegen 1 Uhr in der Schiedstraße kontrollieren. Beim Erkennen der Absicht der Beamten beschleunigte der Golf-Lenker sein Fahrzeug und versuchte zu flüchten. Die Verfolgungsfahrt über etwa acht Kilometer mit elf eingesetzten Streifen, endete auf einem Feldweg bei Heinsheim mit der vorläufigen Festnahme des 24-Jährigen und seines 20-jährigen Beifahrers. Da der VW des Mannes mit einem Streifenwagen kollidiert war, waren beide nichtmehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf circa 12.000 Euro. Der 24-Jährige war nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis und stand wohl unter Drogeneinfluss, weshalb er eine Blutprobe abgeben musste. Wie sich herausstellte waren sowohl der Golf als auch die Kennzeichen gestohlen. Der 24-Jährige muss nun mit einer Anzeige rechnen.

