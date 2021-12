Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Grünstadt/Kleinkarlbach (ots)

Am frühen Abend gegen 18:15 kam es auf der L520 zu einem Verkehrsunfall, bei dem der 35-jährige Fahrer mit seinem PKW in den Graben schleuderte und dabei verletzt wurde. Im Laufe der Unfallaufnahme konnte durch die eingesetzten Beamten beim Fahrer deutlicher Alkoholgeruch wahrgenommen werden. Der Verdacht konnte durch einen Atemalkoholtest von knapp über 2 Promille bestätigt werden. Nach erster Versorgung durch den Rettungsdienst wurde der Fahrer zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus verbracht. Eine Blutprobe wurde entnommen und Ermittlungen zum genauen Unfallhergang eingeleitet. Da bei der ersten Meldung bei der Rettungsleitstelle nicht klar war, ob der Fahrer im PKW eingeklemmt sei, wurde außer dem Rettungsdienst auch die Feuerwehr Kirchheim/Kleinkarlbach alarmiert. Diese übernahm mit 6 Fahrzeugen und 30 Mann die Absicherung und Ausleuchtung der Unfallstelle und die Straßensperrung für die Dauer der Unfallaufnahme und Bergung des PKW. Der Fahrer hatte sich bei Eintreffen der Rettungskräfte jedoch schon selbst aus dem Fahrzeug befreien können, so dass weitere Maßnahmen durch die Feuerwehr nicht notwendig waren.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell