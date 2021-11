Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Klein Gladebrügge - Zeugen nach mehreren Diebstählen aus Pkw gesucht

Bad Segeberg (ots)

Zwischen Samstag und Sonntag (14.11.2021) ist es sowohl in der Oldesloer als auch in der Segeberger Straße in Klein Gladebrügge zu Diebstählen aus fünf Pkw gekommen, zu denen die Polizeistation Garbek nach Zeugen sucht.

In der Oldesloer Straße öffneten Unbekannte vermutlich während der Nacht vier Pkw. In der Segeberger Straße wurde ein Pkw geöffnet.

Zum Teil wurde Bargeld in geringer Höhe entwendet.

Die Polizeistation Garbek bittet unter 04559 188354-0 oder Garbek.PST@polizei.landsh.de um sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen am Wochenende.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell