Feuerwehr Dresden

FW Dresden: Fahrer eines PKW wird erfolgreich reanimiert

Bild-Infos

Download

Dresden (ots)

Wann: 18. Januar 2022 10:58 - 12:30 Uhr Wo: Finsterwalder Straße

Über den Notruf 112 wurde der Integrierten Regionalleitstelle Dresden ein Verkehrsunfall mit einer eingeklemmten, bewusstlosen Person gemeldet. Die von den Einsatzkräften vorgefundene Lage deutete darauf hin, dass der Patient einen Kreislaufstillstand erlitt und daraufhin mit seinem Fahrzeug gegen einen geparkten PKW gestoßen war. Nach der Sicherung des Fahrzeuges wurde der Fahrer von Einsatzkräften der Polizei und der Feuerwehr aus seinem Fahrzeug befreit. Da alle Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr über eine Ausbildung als Notfallsanitäter bzw. Rettungssanitäter verfügen, konnten die Kräfte vor Ort ohne Zeitverzug eine professionelle Reanimation des Patienten einleiten. Die Einsatzstelle befand sich in einem Wohngebiet. Auf Grund der Anwesenheit einiger Schaulustiger musste temporär ein Sichtschutz aufgebaut werden. Nach kurzer Zeit trafen ein Notarzt und ein Rettungswagen an der Einsatzstelle ein und begannen mit den erweiterten Maßnahmen zur Wiederbelebung. Das reibungslose Ineinandergreifen aller getroffenen Maßnahmen führte zum Erfolg, so dass der Patient seinen Kreislauf wiedererlangte. Nach der Herstellung der Transportfähigkeit wurde er im Anschluss mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus transportiert. Zu diesem Einsatz wurden insgesamt 40 Einsatzkräfte der Feuer- und Rettungswachen Albertstadt und Altstadt, der Rettungswache Leuben, der B-Dienst sowie die Stadtteilfeuerwehr Niedersedlitz alarmiert.

Original-Content von: Feuerwehr Dresden, übermittelt durch news aktuell