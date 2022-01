Feuerwehr Dresden

FW Dresden: Brand in der 101. Oberschule "Johannes Gutenberg"

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Dresden (ots)

Wann: 14. Januar 2022 12:15 Uhr Wo: Pfotenhauer Straße

Aus noch zu ermittelnder Ursache war es im Sanitärbereich im 1. Obergeschoß der 101. Oberschule zu einem Brand gekommen. Schwarzer Rauch breitete sich aus und drang über geöffnete Fenster nach außen. Durch den Einsatzleiter wurden zwei Abschnitte gebildete, um die Erkundung und Brandbekämpfung schnellstmöglich durchzuführen. Zum Zeitpunkt des Eintreffens der ersten Einsatzkräfte waren die etwa 420 Schülerinnen und Schüler sowie das Schulpersonal bereits evakuiert worden. Während ein Trupp unter Atemschutz über eine Drehleiter an die Rauchaustrittsstelle fuhr, verschafften sich weitere Trupps unter Atemschutz mit einem Strahlrohr Zugang über den Treppenraum in das Gebäude. Der Brand auf einer Schultoilette konnte mit einem Hohlstrahlrohr gelöscht werden. Im Anschluss waren aufwändige Belüftungsmaßnahmen notwendig, um den Brandrauch aus dem Gebäude zu entfernen. Die Schülerinnen und Schüler konnten Teile des Gebäudes bereits wieder betreten und damit in beheizten Zimmern untergebracht werden. Die Polizei ist vor Ort und hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Durch den andauernden Feuerwehreinsatz kommt es im Linienbetrieb der Dresdner Verkehrsbetriebe sowie dem Verkehr auf der Pfotenhauer Straße zu Behinderungen. Im Einsatz sind 38 Einsatzkräfte der Feuer- und Rettungswachen Albertstadt und Altstadt, der Rettungswache Johannstadt sowie der B-Dienst und der U-Dienst. Der Einsatz wird in Kürze beendet sein.

Original-Content von: Feuerwehr Dresden, übermittelt durch news aktuell