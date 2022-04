Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 08.04.2022 mit Berichten aus dem Main-Tauber-Kreis

Heilbronn (ots)

Niederstetten: Auto überschlug sich auf der L 1020

An einer Kreuzung an der Landesstraße 1020 bei Niederstetten ereignete sich am Donnerstag gegen 13.40 Uhr ein Unfall, bei dem sich ein Fahrzeug überschlug. Ein 57-jähriger Pkw-Fahrer wollte bei einer Ausfahrt die Landesstraße überqueren, als er vermutlich die Geschwindigkeit des auf der vorfahrtberechtigten Straße fahrenden Mercedes falsch einschätzte. Beim Überqueren versuchte er noch abzubremsen, doch der Mercedes streifte die vordere Stoßstange seines Pkws, kam von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Die 65-jährige Fahrerin des Mercedes erlitt durch den Unfall leichte Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Feuerwehr sicherte die Unfallstelle. Es entstand ein Sachschaden von circa 14.000 Euro. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Tauberbischofsheim: Eingeworfenes Fenster - Zeugen gesucht

Im Zeitraum von Mittwoch, 15 Uhr bis Donnerstag 7.30 Uhr wurde an einem Gebäude in der Bahnhofstraße in Tauberbischofsheim die äußere Scheibe eines doppelverglasten Fensters beschädigt. Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachten konnten, werden gebeten sich bei Polizeirevier Tauberbischofsheim unter der Telefonnummer 09341 810 zu melden.

Wertheim: Auf geparkten Pkw gefahren - rund 30.000 Euro Schaden

Ein 67-jähriger Fahrer eines Ford Focus kam am Donnerstagmorgen im Hymerring in Wertheim nach links von der Fahrbahn ab und fuhr auf einen geparkten Ford Kuga. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf schätzungsweise 30.000 Euro. Die Ermittlungen dauern noch an.

Tauberbischofsheim: Ausländischer Kleintransporterfahrer bei Kabotage ertappt

Auf der Bundesstraße 27 bei Tauberbischofsheim wurde am Donnerstag ein polnischer Fahrer eines Kleintransporters kontrolliert. Dabei stellte sich heraus, dass er im gewerblichen Güterverkehr tätig ist und nach den geltenden Kabotage-Bestimmungen verstoßen hat. Demnach führte er innerhalb von sieben Tagen fünf Fahrten innerhalb Deutschlands durch. Nach dem Güterkraftverkehrsgesetz sind nur drei solcher Fahrten innerhalb einer Woche zulässig. Eine Sicherheitsleistung von 1.500 Euro wurde vor Ort erhoben und der polnische Unternehmer wurde zur Anzeige gebracht.

Wertheim: Lkw stürzt Böschung hinab - Bergung durch Kran

Der 52-jährige Fahrer eines Lkw fuhr am Freitagmorgen einen Abhang hinunter und wurde hierbei schwer verletzt. Der Mann befuhr gegen 7.30 Uhr die Odenwaldbrücke, wo er eine Pylone beschädigte und über den Gehweg fuhr. An der Spessartkreuzung missachtete er eine rot zeigende Ampel, fuhr eine Straßenlaterne um und stürzte anschließend mit seinem Fahrzeuge fünf Meter eine Böschung hinab. Dort kam der Mercedes Atego auf der Seite zum Liegen. Der 52-Jährige wurde von Helfern aus dem Laster geholt und erlitt schwere Verletzungen. Er wurde mit dem Hubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand Sachschaden von rund 70.000 Euro. Zur Bergung des Lkw musste ein Kran eingesetzt und die Fahrbahn in Richtung Bestenheid für circa zwei Stunden gesperrt werden. Da das Fahrzeug neben den Bahngleisen lag, musste der Bahnverkehr kurzfristig gesperrt werden.

Bad Mergentheim / Igersheim: Warnung vor Betrugsschreiben - mehrere Fälle bereits bekannt

Betrüger versandten in den vergangenen Tagen vermehrt Schreiben einer angeblichen Anwaltskanzlei und forderten zu Zahlungen auf. Mehrere Bürgerinnen und Bürger aus Bad Mergentheim und Igersheim meldeten sich gestern bei der Polizei, da sie Briefe erhielten, in denen sie aufgefordert werden mehrere hundert Euro an eine Kanzlei zu überweisen. Hintergrund sei eine telefonische Teilnahme bei einem Glücksspiel. Bisher sind neun Fälle bekannt, in denen es aber zu keiner Zahlung kam. Es handelt sich hierbei um Betrugsversuche, mit denen die Täter Personen zur Überweisung von Geldbeträgen bringen wollen. Das Polizeipräsidium Heilbronn rät zu Vorsicht bei derartigen Schreiben. Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen oder verunsichern. Überlegen und prüfen Sie in Ruhe, ob berechtigte Geldforderungen an Sie bestehen. Wenn dies nicht der Fall ist, ignorieren Sie die Aufforderung. Sollte bereits eine Überweisung Ihrerseits getätigt worden sein, verständigen Sie die Polizei.

