Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 08.04.2022 mit Berichten aus dem Hohenlohekreis

Heilbronn (ots)

Künzelsau: Unfall ohne Führerschein

Ein 32-Jähriger war am Donnerstag mit seinem Auto mit einem BMW in Künzelsau zusammengestoßen, ohne einen Führerschein zu besitzen. Der Mann fuhr gegen 16.30 Uhr mit seinem Mercedes rückwärts aus einem Grundstück auf die Allee. Hierbei stieß er gegen die Beifahrerseite eines dahinter wartenden BMWs. Die Fahrerin wollte links in einen Parkplatz abbiegen und hielt auf Höhe des Landratsamtes aufgrund von Gegenverkehr an. Es entstand Sachschaden in unbekannter Höhe. Der 32-Jährige teilte zunächst mit, dass das Fahrzeug rückwärts auf die Straße gerollt sei. Ermittlungen und Zeugenaussagen zufolge war der Mann aber selbst gefahren. Da er keine Fahrerlaubnis besitzt, muss er nun mit Anzeigen rechnen.

Weißbach: Drei Fahrzeuge kollidiert

Rund 13.000 Euro Sachschaden entstanden am Donnerstagmorgen bei einem Unfall in Weißbach. Der Fahrer eines VWs befuhr gegen 7 Uhr die Landesstraße 1045 von Niedernhall in Richtung Weißbach. Auf Höhe einer Einmündung zu einem Firmengelände verringerte er die Geschwindigkeit, um nach links abzubiegen. Ein dahinterfahrender Audi-Lenker bremste ebenfalls ab. Vermutlich bemerkte das der 38-jährige Fahrer eines Mercedes zu spät und kollidierte mit dem Audi, der widerum auf den Golf aufgeschoben wurde. Durch den Unfall wurde niemand verletzt. Der Audi und der Mercedes mussten abgeschleppt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell