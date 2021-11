Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Tageswohnungseinbruch im Heessener Dorf

Hamm-Heessen (ots)

Am Sonntag, 28. November, im Zeitraum von 14.30 Uhr bis 19 Uhr, wurde in die Parterrewohnung eines Mehrfamilienhauses auf der Straße "An der Stephanuskirche" eingebrochen. Unbekannte Täter erlangten Zutritt zu der Wohneinheit, indem sie die Terrassentür aufhebelten. Anschließend durchsuchten sie mehrere Räumlichkeiten des Domizils und erbeuteten unter anderem Bargeld. Hinweise auf die unbekannten Täter liegen nicht vor, nimmt die Polizei Hamm aber unter der Telefonnummer 02381 916-0 sowie elektronisch unter Hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen.(es)

