Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 08.04.2022 mit Berichten aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Heilbronn (ots)

Mosbach: Diebstahl von Geldbeutel - Zeugen gesucht

Auf dem Kunsthandwerkermarkt in Mosbach entwendete am vergangenen Samstag ein Unbekannter den Geldbeutel eines Standeigentümers. Der Verkäufer befand sich zwischen 9 Uhr und 18 Uhr auf dem Marktplatz an seinem Stand, als der Täter unbemerkt das Portemonnaie mit mehreren hundert Euro Inhalt an sich nahm. Zeugen, die Hinweise zum Täter oder dem Diebstahl geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mosbach unter der Telefonnummer 06261 8090 zu melden.

Hardheim: Nach Unfall geflüchtet - Zeugen gesucht

Das Polizeirevier Buchen sucht nach einer Verkehrsunfallflucht Anfang dieser Woche bei Hardheim nach Zeugen. Ein unbekannter Fahrzeugführer kam vermutlich zwischen 0 Uhr am Montag und 9.45 Uhr am Mittwoch von der Fahrbahn der B27 ab. Hierbei wurden drei Straßenschilder und ein Leitpfosten zwischen Hardheim und Höpfingen beschädigt. Es entstand ein Schaden von rund 1.500 Euro. Hinweise gehen an das Polizeirevier Buchen unter der Telefonnummer 06281 9040.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell