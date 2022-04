Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Leerer Bus mit unbekanntem Projektil beschossen

Lüdenscheid (ots)

Ein leerer Linienbus wurde am Donnerstagmorgen zwischen 06:20 und 06:36 Uhr vermutlich mit einem unbekannten Projektil beschossen. Der Bus war in dieser Zeit zwischen der Wehberger Straße und dem ZOB Sauerfeld unterwegs. Ein Kollege machte die Fahrerin am ZOB auf eine beschädigte Scheibe im hinteren Bereich des Busses aufmerksam. Die eingesetzten Polizisten erkannten in der Scheibe einen Einschlag mit ca. 4mm Durchmesser. Die Scheibe war gesplittert, jedoch noch in ihrer Fassung. Die Polizei sucht nun nach Zeugen. Hinweise können unter 02351-9099-0 an die Polizeiwache in Lüdenscheid gegeben werden. (schl)

