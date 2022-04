Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbruch in Einfamilienhaus/Falsche Mahnungen

Halver (ots)

In der Straße Schmittenkamp brachen unbekannte Täter zwischen Mittwochnachmittag, 17:00 Uhr und Donnerstagmorgen, 09:40 Uhr in ein Einfamilienhaus ein. Sie verschafften sich gewaltsam durch eine Terrassentür Zutritt zum Haus. Ob die Täter Beute machten, ist derzeit noch nicht bekannt. (schl)

Insgesamt vier Betrugsversuche mit falschen Mahnungen wurden am Donnerstag auf der Polizeiwache in Halver angezeigt. Die Masche war dabei in allen Fällen die gleiche: Eine angebliche Münchener Anwaltskanzlei forderte die Geschädigten in einem Brief auf, einen ausstehenden Betrag im dreistelligen Bereich für ein LOTTO-Spiel zu überweisen, zu dem man sich telefonisch angemeldet habe. Mit einer Unterschrift unter einem dem Brief beigefügten Lastschriftmandat, würde man den ausstehenden Betrag begleichen und sich gleichzeitig vom Gewinnspiel abmelden. Das erspare wörtlich "weiter Unannehmlichkeiten". Die vier Geschädigten erkannten die betrügerische Absicht hinter den Schreiben und erstatteten Anzeige. (schl)

