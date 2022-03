Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 220308.1 Itzehoe: Taschendiebstahl aktuell

Itzehoe (ots)

Am Montag führte das Polizeirevier Itzehoe Schwerpunktstreifen in der Itzehoer Innenstadt durch. Bei Supermärkten und Einzelhandel waren Polizeibeamte in der Hauptgeschäftszeit präsent. Diese Maßnahme ist Teil eines umfassenden Konzeptes, welches in der Polizeidirektion Itzehoe derzeit durchgeführt wird. Die Präsenz erregte bereits in den ersten Einsatzstunden die Aufmerksamkeit der Presse, welche ein waches Auge auf das Einsatzgeschehen des Polizeialltages hat. Ob diese Wirkung auch den Deliktsbereich Taschendiebstahl beeinflusst, wird im Rahmen des Konzeptes ausgewertet.

