Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 220307.7 Glückstadt: MARPOL-Verstoß bei Schüttgutschiff "Amadeus Diamond"

Glückstadt (ots)

Am Montag kontrollierten Beamte der Wasserschutzpolizei das Schüttgutschiff "Amadeus Diamond" mit Heimathafen Druten/Niederlande im Hafen Glückstadt. Bei der Überprüfung des Abwasserhaltetanks fiel auf, dass circa 700 Liter ungereinigtes Abwasser in das Küstenmeer eingeleitet wurde. Eine Aufbereitungsanlage war nicht installiert. Es wurde eine Sicherheitsleistung in Höhe von 328,50EUR gegen den leitenden Ingenieur festgelegt. Bei der Kontrolle wurde nur ein Mülltagebuch vorgelegt. Vorherige Bücher konnten zum Zeitpunkt der Kontrolle nicht vorgelegt werden. Es folgten zwei weitere Sicherheitsleistungen gegen den Kapitän und den 1. Offizier in Höhe von 528,50EUR.

