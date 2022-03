Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 220307.4 Münsterdorf: Autofahrer mit 1,06 Promille gestoppt

Münsterdorf (ots)

Am Samstag um 23:55 Uhr stoppten Polizeibeamte in der Kirchenstraße einen 51jährigen Autofahrer aus Krempermoor. Bei der Überprüfung der Fahrtüchtigkeit zeigte das Messgerät einen Wert von 1,06 Promille an. Den Fahrer erwartet nun ein Verfahren wegen Führens eines Kraftfahrzeuges unter Alkoholeinfluss.

