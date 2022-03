Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 220307.3 Itzehoe: Zeugenaufruf-Unbekannter raubt Jugendlicher das Smartphone

Itzehoe (ots)

Am Samstag lief eine 16jährige Itzehoerin zwischen 9 Uhr und 9:30 Uhr zu Fuß vom Ostlandplatz Richtung Juliengardeweg. Auf der Alten Landstraße befand sich die Jugendliche auf dem rechten Fußweg. Als das Waldstück rechtsseitig begann, sprach ein ihr unbekannter Mann sie an und fragte nach der Uhrzeit. Die Itzehoerin holte ihr Smartphone hervor, um nach der Uhrzeit zu schauen. Unvermittelt schlug der unbekannte Täter mit der Faust in den Bauch der Jugendlichen und schubste sie zu Boden. Hierbei verletzte sie sich leicht am Knie. Das herabgefallene Smartphone griff sich der Mann und er verschwand in dem Waldstück. Der Täter war circa 1,70 m groß, hatte dunkelblonde Haare und einen Vollbart. Er trug eine Jeans, einen großen Pullover und er machte einen eher ungepflegten Eindruck. Die Polizei sucht nun Zeugen, die weitere Hinweise geben können und bittet diese, sich unter 04821-602-0 zu melden.

